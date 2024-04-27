Україна не залишила мокрого місця від Естонії у стартовому матчі ЧС у дивізіоні 1B

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею вдало стартувала на чемпіонаті світу в дивізіоні 1B. У першому матчі на турнірі команда Дмитра Христича розгромно перемогла Естонію. Поєдинок завершився з рахунком 8:0.

Перший період завершився лише з мінімальною перевагою України. Втім, вже в другій 20-хвилинці підопічні Христича довели свою перевагу у класі, закинувши три шайби. У третьому періоді естонська команда остаточна посипалася, пропустивши ще чотири рази.

В історії протистоянь збірних України та Естонії це була 18-та очна зустріч. "Жовто-сині" зміцнили свою перевагу — 15 перемог проти лише трьох поразок.

Найкращим гравцем матчу визнали Олександра Пересунька, який записав до свого активу одну шайбу та дві результативні передачі.

Відтак після першого туру українці посідають перше місце у своєму дивізіоні, випереджаючи Литву та Китай завдяки кращій різниці забитих та пропущених шайб.

Чемпіонат світу з хокею

1-й тур

Дивізіон 1B

Twinsbet Arena, Вільнюс, Литва

Україна — Естонія (1:0, 3:0, 4:0)

Шайби: 1:0 - Пересунько (Ратушний, Мазур), 11:44, 2:0 - Садовиков (Захаров, Лялька), 21:36, 3:0 - Денискін (Ратушний, Фадєєв), 21:47, 4:0 - Трахт (Пересунько, Пангелов-Юлдашев), 25:27, 5:0 - Кривошапкін (Ворона, Янішевський), 47:24, 6:0 - Мережко (Пересунько, Толстушко), 52:41, 7:0 - Денискін (Янішевський), 54:58, 8:0 - Морозов (Садовиков), 55:55

Наступний матч на ЧС Україна проведе у неділю, 28 квітня. В суперниках — збірна Нідерландів, яка в першому турі з рахунком 0:3 поступилася Китаю. Також в одному дивізіоні з українською командою перебувають збірні Іспанії та Литви. Загалом 6 команд, лише найкраща з яких здобуде путівку до еліти світового хокею.

У межах підготовки до турніру українці розгромно перемогли в завершальному контрольному поєдинку Китай, з яким відбудеться офіційна зустріч 30 квітня. Раніше національна збірна обіграла Литву.

Ми повідомляли, що українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-18.