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"Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО

Ексфутболіст не стримувався у висловлюваннях
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"Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО
#Олександр Алієв

Джерело - Інстаграм Олександра Алієва.

Колишній гравець київського Динамо та збірної України Олександр Алієв у різкій формі висловив претензії людям, які під час повітряних тривог знімають на відео роботу української ППО, та викладають це в мережу.

Приводом стала чергова ракетна атака росії (терористичної країни) в ніч із 15 на 16 травня.

"Хотів би сказати про сьогоднішню ніч у Києві... ППО спрацювала просто на 100%. І хочу сказати отим дебілам, б**ть, які прокидаються вночі від страху і біжать на балкони, знімають, показуючи де стоїть наша ППО...

Інстаграмники ви тупорилі, б**ть, я розумію, що це знімають переважно люди, які поприїжджали до Києва і начебто для яких війна закінчилась... Але в нашій країні триває війна! Нащо ви цим п****асам допомагаєте російським? Схаменіться, чорти ви тупі!" - сказав Алієв у сторіз свого інстаграма.

Відео гарячої промови (обережно, нецензурна лексика!)

Нагадаємо, минулого місяця Алієву, який нині служить у ЗСУ, прийшла повістка з військкомату. Тоді яскрава відповідь Олександра теж не змусила себе довго чекати.

Додамо, що нещодавно ексфутболіст жорстко відповів росіянину Дзюбі, який похвалив Путіна, а ще раніше Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ.

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