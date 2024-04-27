Ястремська не змогла обіграти Ґофф у третьому колі Мадрида

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (34) зазнала поразки від американки Коко Ґофф (3) у матчі третього кола турніру категорії WTA 1000 у Мадриді.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

23-річна одеситка двічі подала навиліт (у Ґофф — три ейси), припустилася двох подвійних помилок (при восьми у суперниці) та реалізувала 4 з 10 брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток.

Даяна жахливо розпочала перший сет, програвши чотири гейми поспіль, але потім змогла зробити два брейки та повернутися у боротьбу. Однак Ґофф свого не відпустила та закрила партію з рахунком 6:4.

Другий сет складався за аналогічним сценарієм з тією лиш відмінністю, що Ястремська спромоглася лише на один гейм престижу.

Mutua Madrid Open — WTA 1000

Іспанія, Мадрид

Ґрунт

Призовий фонд — $8,770,480

Третє коло, 27 квітня

Даяна Ястремська (Україна) — Коко Ґофф (США) 4:6, 1:6

Нагадаємо, інші українські тенісистки також уже залишили турнір. Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Еліна Світоліна не впоралася з Соррібес-Тормо, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд.

На попередньому турнірі, який проходив у Штутгарті, Коко Ґофф дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній фіналістці Марті Костюк.