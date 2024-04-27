Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Ілля Ковтун завоював другу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2024 зі спортивної гімнастики, ставши найкращим у вправах на перекладині.

У фіналі українець набрав 14.600 балів, повторивши особистий рекорд у кар'єрі в цьому гімнастичному виді, встановлений у кваліфікації. Раніше він виграв змагання у вправах на паралельних брусах.

Уродженець Черкас вперше в кар'єрі став чемпіоном у вправах на перекладині на чемпіонаті Європи. Загалом це його сьома медаль на Євро.

Наразі в скарбничці українців на цьому турнірі чотири здобуті нагороди - крім двох золотих Іллі, срібло у багатоборстві в Олега Верняєва та бронза в опорному стрибку Назара Чепурного.

В останній день континентальної першості, 28 квітня, наша збірна побореться за нагороди в командних змаганнях.