Джерело - Чемпіон.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден знявся в ролику перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу між збірними США та Нідерландів.

Відео з'явилося в офіційному Твіттері господаря Білого дому.

"Це називається соккером. Вперед, США!" - зокрема сказав Байден, віртуально отримавши м'яч від футболіста національної команди Тайлера Адамса.

Нагадаємо, США та Нідерланди своїм поєдинком відкриють програму плей-оф ЧС-2022.

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