Джерело - Чемпіон.
Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден знявся в ролику перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу між збірними США та Нідерландів.
Відео з'явилося в офіційному Твіттері господаря Білого дому.
"Це називається соккером. Вперед, США!" - зокрема сказав Байден, віртуально отримавши м'яч від футболіста національної команди Тайлера Адамса.
Good kick, @tyler_adams14.— President Biden (@POTUS) December 3, 2022
Let’s go @USMNT! pic.twitter.com/lEPC0UHXlI
Нагадаємо, США та Нідерланди своїм поєдинком відкриють програму плей-оф ЧС-2022.
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