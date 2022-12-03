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"Це називається соккером": Байден оригінально підтримав збірну США перед матчем з Нідерландами на ЧС-2022

Сьогодні 16:43 Андрій Дунець 185 0
"Це називається соккером": Байден оригінально підтримав збірну США перед матчем з Нідерландами на ЧС-2022
#Байден, #ЧС-2022, #Збірна Нідерландів з футболу, #Збірна США з футболу

Джерело - Чемпіон.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден знявся в ролику перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу між збірними США та Нідерландів.

Відео з'явилося в офіційному Твіттері господаря Білого дому.

"Це називається соккером. Вперед, США!" - зокрема сказав Байден, віртуально отримавши м'яч від футболіста національної команди Тайлера Адамса.

Нагадаємо, США та Нідерланди своїм поєдинком відкриють програму плей-оф ЧС-2022.

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