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25.04.2024 21:39 379

Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2

Сьогодні 06:30 326 0
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2
#Монте

Джерело - Чемпіон.

30 квітня відбулась перша гра української кіберспортивної організації Monte на ESL Pro League Season 19 з Counter Strike 2. Примітно, що суперником стала російська команда FORZE, яка має доволі тісні стосунки з Кремлем. Зокрема, одним з її спонсорів є компанія "Лукойл", яка перебуває під санкціями США.

Приємно те, що українці перемогли з рахунком 2:0, хоч сам матч був доволі рівним.

Проте в Україні найбільше обговорень було стосовно новачка росіян Оуена "smooya" Баттерфілда з Великої Британії. Чому? Бо з самого початку повномасштабного вторгнення він підтримував нашу країну, і навіть поставив український прапор у своєму профілі Steam.

Аж раптом FORZE офіційно оголошують, що Оуен доєднається до них на доволі престижному турнірі. Очевидно, що це викликало багато запитань в українському кіберспортивному просторі. Наприклад, коментатор Олексій "уХо" Малецький коротко звернувся до кіберспортсмена у твіттері:

"Що там, "smooya"? Насолоджуйся грою в CS з терористами-росіянами", — йдеться в пості.

У коментарях Баттерфілд пояснив, чому вирішив грати за російську команду. За його словами, він ніяк не підтримує організацію і не представляє її. Оуен лише хоче скористатися можливістю показати себе на престижному турнірі, щоб потім отримати запрошення від рейтингової команди.

На це інший український коментатор та контентмейкер з CS Олександр "petr1k" Петрик написав, що британець робить помилку, і що FORZE взагалі не можна було допускати до міжнародних змагань, оскільки їхнім спонсором є Лукойл, який допомагає російським військовим.

Тим не менш, рішення вже прийняли, і "smooya" зіграв у першій грі на турнірі. Попри поразку, йому дійсно вдалося якісно показати себе, зокрема він ледь не власноруч затягнув росіян в овертайми на другій мапі, витягнувши декілька клатчів поспіль.

Відео

Українці з Monte не могли проігнорувати цю історію і під час гри декілька разів зверталися до Баттерфілда. Вперше це сталося після першого ж раунду зустрічі. Тоді Сергій "DemQQ" Демченко голосно прокричав його нік. Він же це зробив і вдруге, вже після останнього раунду поєдинку.

Після поразки Оуен прокоментував пост Monte словами "Slava Ukraini", однак пізніше змінив коментар на "GGs" із сердечком у кінці. Тому досі не вкладається в голові, що така людина погодилася грати в одній команді зі спонсорами війни.

Зрада це чи ні — кожен сам зробить висновки. Залишається лише констатувати, що Баттерфілд ризикнув своєю репутацією. А чи був цей ризик виправданим, дізнаємося пізніше.

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