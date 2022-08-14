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Мотиватор Зінченко: українець не хоче програвати та заводить партнерів по Арсеналу

Вчора 23:38 Андрій Твердохліб 303 3
Українець стає лідером команди
Мотиватор Зінченко: українець не хоче програвати та заводить партнерів по Арсеналу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал у 2 турі Англійської Прем'єр-ліги переміг Лестер з рахунком 4:2.

Український гравець Гармашів Олександр Зінченко вийшов на поле в стартовому складі та провів на полі 77 хвилин, і незважаючи, на нібито легку перемогу своєї команди, Зіна вимагає від себе та партнерів повної концентрації - гравця збірної України дуже розлютив другий гол, який пропустила його команда.

Епічна реакція

Арсенал здобув дві перемоги на старті чемпіонату та разом із Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю. Українець став найкращим гравцем Арсенала в першому турі проти Крістал Пелес, зробивши асист у дебютній грі за клуб, і потрапив до символічної збірної туру за версією WhoScored.

Зінченко перейшов у Арсенал влітку 2022 року, підписавши контракт на 4 роки. За Манчестер Сіті українець грав з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв. 

Трансфер Зінченка став другим найдорожчим для українських футболістів в історії.

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