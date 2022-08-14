Мотиватор Зінченко: українець не хоче програвати та заводить партнерів по Арсеналу

Українець стає лідером команди

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал у 2 турі Англійської Прем'єр-ліги переміг Лестер з рахунком 4:2.

Український гравець Гармашів Олександр Зінченко вийшов на поле в стартовому складі та провів на полі 77 хвилин, і незважаючи, на нібито легку перемогу своєї команди, Зіна вимагає від себе та партнерів повної концентрації - гравця збірної України дуже розлютив другий гол, який пропустила його команда.

Епічна реакція

Oleksandr Zinchenko’s furious reaction to Leicester City’s second goal today. #afc pic.twitter.com/tvATmF25H4 — afcstuff (@afcstuff) August 13, 2022

Арсенал здобув дві перемоги на старті чемпіонату та разом із Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю. Українець став найкращим гравцем Арсенала в першому турі проти Крістал Пелес, зробивши асист у дебютній грі за клуб, і потрапив до символічної збірної туру за версією WhoScored.

Зінченко перейшов у Арсенал влітку 2022 року, підписавши контракт на 4 роки. За Манчестер Сіті українець грав з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

Трансфер Зінченка став другим найдорожчим для українських футболістів в історії.

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