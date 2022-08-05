Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Арсенала Олександр Зінченко у першій грі нового сезону АПЛ відзначився гольовим пасом.

На 30-й хвилині матчу першого туру проти Крістал Пелас Зінченко, який вийшов у стартовому складі Гармашів, зробив класну скидку на Мартінеллі після подачі кутового.

Зінченко перейшов у Арсенал влітку 2022 року, підписавши контракт на 4 роки. За Манчестер Сіті українець грав з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

Трансфер Зінченка став другим найдорожчим для українських футболістів в історії.

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