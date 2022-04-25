Ігнатенко віддав філігранний гольовий пас за Бордо у другому матчі поспіль ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст французького Бордо Данило Ігнатенко не лише зміг закріпитися у стартовому складі клубу Ліги 1, а почав регулярно відзначатися результативними діями. Цього разу жертвою став Нант.

Вже на 6-й хвилині гри Ігнатенко виконав майстерний навіс на Мбає Ньянга, який сенегалець перетворив у гол. Таймкод на відео - 00:40.

Повну версію матчу дивіться тут.

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Додамо, що матч завершився з феєричним рахунком 5:3 на користь Нанта, а шанси Бордо на виліт із Ліги 1 підвищуються на очах.

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