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Українець Ігнатенко відзначився елегантним гольовим пасом у грі проти Сент-Етьєна ВІДЕО

Сьогодні 13:23 Андрій Дунець 286 0
Українець Ігнатенко відзначився елегантним гольовим пасом у грі проти Сент-Етьєна ВІДЕО
#Бордо, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Сент-Етьєн, #Данило Ігнатенко

Джерело - Чемпіон.

У матчі 33-го туру Французької Ліги 1 Бордо грав ключовий поєдинок у боротьбі за виживання проти свого прямого конкурента - Сент-Етьєна. Одним із героїв зустрічі став українець Данило Ігнатенко.

На 16-й хвилині матчу Ігнатенко дотепно розіграв кутовий, віддавши передачу низом на партнера, що набігав. Цим партнером виявився Секу Мара, який і відкрив рахунок у грі. Таймкод на відео - 00:39.

Додамо, що матч завершився з рахунком 2:2.

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