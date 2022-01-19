Інцидент завершився дружніми обіймами між Саррі та Пуссетто

Джерело - Чемпіон.

Курйозний епізод стався в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії Лаціо - Удінезе (1:0 д.ч).

26-річний аргентинський форвард Удінезе Ігнасіо Пуссетто зіткнувся з головним тренером Лаціо Мауріціо Саррі, і у того злетіли окуляри. Все це сталося, тому що півзахисник римлян Мануель Лаццарі штовхнув Пуссетто.

Інцидент завершився дружніми обіймами між Саррі та Пуссетто.

Sarri ed i bianconeri non hanno un bel rapporto pic.twitter.com/G7EYZJBBxD — Chichi pavolosa (@chichigallon) January 18, 2022

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