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Нападник Удінезе збив наставника Лаціо, в якого злетіли окуляри

Сьогодні 07:31 Віктор Слюсаренко 241 0
Інцидент завершився дружніми обіймами між Саррі та Пуссетто
Нападник Удінезе збив наставника Лаціо, в якого злетіли окуляри
Фото Getty Images
#Лаціо, #Мауріціо Саррі, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

Курйозний епізод стався в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії Лаціо - Удінезе (1:0 д.ч).

26-річний аргентинський форвард Удінезе Ігнасіо Пуссетто зіткнувся з головним тренером Лаціо Мауріціо Саррі, і у того злетіли окуляри. Все це сталося, тому що півзахисник римлян Мануель Лаццарі штовхнув Пуссетто.

Інцидент завершився дружніми обіймами між Саррі та Пуссетто.

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