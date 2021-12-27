Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України та італійської Аталанти Руслан Маліновський записав відеозвернення для українців.

Футболіст привітав співвітчизників з Різдвом Христовим за Григоріанським календарем.

Нагадаємо, Руслан Маліновський потрапив до збірної тижня Серії А, а раніше дав велике інтерв'ю українською мовою, у якому зокрема розповів про конфлікт із Петраковим.

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