Джерело - Чемпіон.

Один із лідерів збірної України Руслан Маліновський дав велике інтерв'ю українською мовою, чого там вимагало суспільство.

На YouTube-каналі презинг півзахисник Аталанти, зокрема зазначив, про важливість спілкування саме рідною мовою.

"Я вважаю - це правильним. Звісно, для мене та багатьох інших футболістів, напевне, звичніше спілкуватися російською, я, наприклад, із 12 років жив у Донецьку (навчався в академії Шахтаря). Однак для мене не є проблемою говорити рідною мовою, в школі я вивчав українську, тому без проблем", - зауважив футболіст.

Нагадаємо, Маліновський також пояснив свої проблеми зі здоров'ям під час Євро-2020 та зазначив, що конфлікту з петраковим не було.

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