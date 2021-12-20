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Маліновський поставив крапку у конфлікті з Петраковим

Сьогодні 15:55 126 0
Маліновський поставив крапку у конфлікті з Петраковим
#Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти й збірної України Руслан Маліновський пояснив конфлікт з наставником Олександром Петраковим.

Про це розповів футболіст в інтерв'ю YouTube-каналу pressing.

"Я відчував дискомфорт, були проблеми із м'язами, не був готовий. Зіграв у перших двох турах, бо хотів виступати за збірну. Можливо, не в той момент підійшов. Потрібно було віч-на-віч, а я в роздягальні це сказав. Можливо, це образило. Я коли повертався до Бергамо, то спокійно розмовляв з ним.

Адекватні люди писали нормальні речі, підтримували. Але ще раз повторюсь: там нічого такого не було. Там просто було непорозуміння. Ми потім поговорили з головним тренером одну хвилину і все зрозуміли. Це не була тривала розмова, ми за хвилину все обговорили й на цьому все закінчилось.

Вважаю, що всі навколо цієї ситуації хотіли щось сказати, прокоментувати. Люди нічого не знали про ці моменти, але при цьому коментували. Ця ситуація повинна залишитися між тренером і футболістом. Ця тема закрита, все добре, не думаю, що її потрібно обговорювати. Вже потім був дзвінок, Але це вже залишиться між нами, хто і кого набрав. Ми розмовляли й закрили всі питання", – сказав Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський може зацікавити Ювентус та Мілан.

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