Джерело - Чемпіон.
25 грудня перестало битись серце футболіста Соф'яна Лукара, який після боротьби на полі знепритомнів та так і не повернувся до тями.
Жахливий епізод стався у другій за силою лізі Алжиру у матчі Оран - Саїд. Лукар зіткнувся з власним голкіпером.
Після медичної допомогти потерпілий продовжив гру, але відіграв лише 10 хвилин. Гравця схопило серце.
Алжирського футболіста відразу відправили у найближчий госпіталь. Але медикам не вдалось врятувати життя Лукара. Життя гравця обірвалось ще дорогою до лікарні.
⚠️ IMÁGENES SENSIBLES: el futbolista argelino Sofiane Loukar, de 30 años, murió hoy tras un golpe en la cabeza con un rival.— Ovación24 (@ovacion24) December 25, 2021
Se le hizo tareas de reanimación, sin éxito. Sus compañeros mostraron un dolor brutal:pic.twitter.com/lRvrNbhrMg
Pesepakbola Aljazair bernama Sofiane Loukar menderita serangan jantung dan kemudian meninggal dunia setelah bertabrakan dengan penjaga gawangnya sendiri dalam pertandingan divisi dua di Oran, Sabtu (25/12/2021) waktu setempat.https://t.co/IHOYe0aEWD pic.twitter.com/cmHVdbgYPP— SINAR HARAPAN (@Sinar_Harapan) December 26, 2021
Нагадаємо, у Хорватії футболіст помер у 23 роки після втрати свідомості на тренуванні.
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