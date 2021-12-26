Життя гравця обірвалось ще дорогою до лікарні

Джерело - Чемпіон.

25 грудня перестало битись серце футболіста Соф'яна Лукара, який після боротьби на полі знепритомнів та так і не повернувся до тями.

Жахливий епізод стався у другій за силою лізі Алжиру у матчі Оран - Саїд. Лукар зіткнувся з власним голкіпером.

Після медичної допомогти потерпілий продовжив гру, але відіграв лише 10 хвилин. Гравця схопило серце.

Алжирського футболіста відразу відправили у найближчий госпіталь. Але медикам не вдалось врятувати життя Лукара. Життя гравця обірвалось ще дорогою до лікарні.

⚠️ IMÁGENES SENSIBLES: el futbolista argelino Sofiane Loukar, de 30 años, murió hoy tras un golpe en la cabeza con un rival.



Se le hizo tareas de reanimación, sin éxito. Sus compañeros mostraron un dolor brutal:pic.twitter.com/lRvrNbhrMg — Ovación24 (@ovacion24) December 25, 2021

Pesepakbola Aljazair bernama Sofiane Loukar menderita serangan jantung dan kemudian meninggal dunia setelah bertabrakan dengan penjaga gawangnya sendiri dalam pertandingan divisi dua di Oran, Sabtu (25/12/2021) waktu setempat.https://t.co/IHOYe0aEWD pic.twitter.com/cmHVdbgYPP — SINAR HARAPAN (@Sinar_Harapan) December 26, 2021

Нагадаємо, у Хорватії футболіст помер у 23 роки після втрати свідомості на тренуванні.

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