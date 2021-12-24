У Хорватії футболіст помер у 23 роки після втрати свідомості на тренуванні

У Чачича було діагностовано серцеву недостатність

Джерело - Чемпіон.

Хорватський захисник Марін Чачич помер через кілька днів після того, як знепритомнів на тренуванні.

Про це повідомляє Mirror.

У госпіталі у 23-річного Чачича було діагностовано серцеву недостатність, три дні тому його запровадили в кому, але врятувати життя молодого футболіста лікарям не вдалося.

23 грудня клуб однієї з нижчих ліг Хорватії Нехай із міста Сень повідомив про смерть Чачич, вшанувавши його пам'ять віршем Сергія Єсеніна "До побачення, друже мій, до побачення".

Чачич виступав на позиції центрального захисника, він встиг також пограти в одній із нижчих ліг Італії.

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Нагадаємо, в Індонезії 20-річний воротар помер внаслідок жорсткого зіткнення.