Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку чергового туру Англійської Суперліги серед жінок Манчестер Сіті приймав Астон Віллу. Перемогу свтякували господарки поля з рахунком 5:0.

Але найбільш абсурдний епізод стався під кінець першого тайму. Хлопець, який подавав м'ячі, нахабно й демонстративно не віддавав круглого воротарці Астон Вілли. Це тривало, доки футболістка впритул не наблизилася до болбоя.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua