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Коман потрапив у курйозну ситуацію
Врятувала наречена: лідер Баварії ледь не запізнився на матч у Києві
#Коман, #Баварія

Джерело - sport.ua.

Півзахисник мюнхенської Баварії Кінгслі Коман дорогою до Києва на матч проти Динамо у Лізі чемпіонів потрапив у курйозну ситуацію.

Про це повідомляє Bild.

Коман із партнерами по команді прибув до аеропорту на клубному автобусі. А там виявилося, що Кінгслі забув взяти з собою класичний костюм, який включений до обов'язкового дрес-коду для гравців Баварії під час подорожей.

25-річного французького футболіста врятувала його дівчина Сабріна. Наречена Комана приїхала на білому Mercedes G-Class, припаркувалася біля автобуса та передала футболістові сумку з одягом.

Коман швидко переодягнувся в автобусі та в елегантному костюмі полетів разом із командою в Україну. Відзначимо, що Динамо поступилося Баварії з рахунком 1:2 та втратило шанси на євровесну.

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