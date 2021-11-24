Динамо втратило шанси на єврокубкову весну

Джерело - Чемпіон.

Динамо достроково втратило шанси на єврокубкову весну.

За підсумками матчу Барселона - Бенфіка (0:0) кияни гарантовано фінішують на останньому місці.

Динамо вже не зможе обійти португальців - відстань між командами складає 4 очки.

Ліга чемпіонів 2021/22

Група Е

1. Баварія (Німеччина) - 15

2. Барселона (Іспанія) - 7

3. Бенфіка (Португалія) - 5

4. Динамо (Україна) - 1

У 6 турі Бенфіка прийме Динамо, Баварія зіграє з Барселоною.

Раніше, Динамо з боями поступилося Баварії у Лізі чемпіонів.