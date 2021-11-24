Динамо втратило шанси на єврокубкову весну

Джерело - Чемпіон.
Динамо достроково втратило шанси на єврокубкову весну.
За підсумками матчу Барселона - Бенфіка (0:0) кияни гарантовано фінішують на останньому місці.
Динамо вже не зможе обійти португальців - відстань між командами складає 4 очки.
Ліга чемпіонів 2021/22
Група Е
1. Баварія (Німеччина) - 15
2. Барселона (Іспанія) - 7
3. Бенфіка (Португалія) - 5
4. Динамо (Україна) - 1
У 6 турі Бенфіка прийме Динамо, Баварія зіграє з Барселоною.
Раніше, Динамо з боями поступилося Баварії у Лізі чемпіонів.