Динамо з боями поступилося Баварії у Лізі чемпіонів

Динамо забило перший гол у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2021/22

Джерело - Чемпіон.

Динамо у п'ятому турі групового раунду Ліги чемпіонів вдома поступилось Баварії.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь клубу з Мюнхена.

Баварія відрила рахунок у матчі ефектним ударом Роберта Левандовського на 14-й хвилині гри. Польський форвард прийняв м'яч у центрі штрафного й наважився на удар у падінні через себе - 0:1. Наприкінці першого тайму подвоїв перевагу німецького клубу Кінгслі Коман, який потужним ударом пробив ворота Бущана.

Динамо відквитало один гол всередині другої половини гри - Миколенко класно перевів м'яч на Циганкова той вивів сам на сам Гармаша, який пробив між ніг Ноєру - 1:2.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22

4 тур, Група Е

23 листопада

Динамо - Баварія 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Левандовський, 0:2 - 42 Коман, 2:1 - 70 Гармаш

Динамо: Бущан, Кендзьора (Караваєв, 76), Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльський, Циганков, де Пена (Вітіньйо, 46), Шкурін (Гармаш, 46).

Баварія: Ноєр, Павар, Девіс, Ернандес (Сарр, 46), Ньянзу (Тіллман, 84), Горецка, Толіссо, Мюллер, Левандовський, Кінгслі (Рока, 67), Сане (Річардс, 87).

Попередження: Шапаренко (31) – Сарр (52).