Джерело - Чемпіон.

Нападниця Житлобуду-1 Ольга Овдійчук забила гарний гол у ворота Брейдабліку у 4-му турі Ліги чемпіонів.

Гол українки визнаний найкращим у 4-му турі групового етапу.

Конкурентами українки були футболістки світових грандів: Вівіанне Мідема (Арсенал), Саманта Керр (Челсі) та Сакіна Каршауї (ПСЖ).

Відео ТОП-4 голів тижня у Лізі чемпіонів:

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