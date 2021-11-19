Джерело - Чемпіон.
Нападниця Житлобуду-1 Ольга Овдійчук забила гарний гол у ворота Брейдабліку у 4-му турі Ліги чемпіонів.
Гол українки визнаний найкращим у 4-му турі групового етапу.
Конкурентами українки були футболістки світових грандів: Вівіанне Мідема (Арсенал), Саманта Керр (Челсі) та Сакіна Каршауї (ПСЖ).
Відео ТОП-4 голів тижня у Лізі чемпіонів:
🥁⚽️ Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner...— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 19, 2021
🇺🇦 Olha Ovdiychuk 👏@Heineken | #UWCLGOTW pic.twitter.com/XIjGHXqvT7
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua