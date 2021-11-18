Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру Ліги чемпіонів з футболу серед жіночих команд Житлобуд-1 на виїзді переміг ісландський Брейдаблік.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь української команди.
Відзначимо, що це перша перемога української команди. Раніше Житлобуд-1 програв ПСЖ та Реалу, а також вдома зіграв у нульову нічию з Брейдабліком.
У наступному турі, 8 грудня, Житлобуд-1 вдома зіграє з французьким ПСЖ.
Ліга чемпіонів з футболу
Жінки
Група В
4 тур, 18 листопада
Брейдаблік (Ісландія) - Житлобуд-1 (Україна) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Шевчук, 0:2 - 74 Овдійчук