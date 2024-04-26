Головне
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Вчора 21:25 1405
Скандал у Франції за участю українця: Ігнатенка звинувачують у расизмі
Сьогодні 16:30 81
Заубер, який стане Ауді, оголосив про підписання першого пілота на наступний сезон
Сьогодні 12:11 247
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 11:48 13761
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024
Вчора 23:38 1018
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи
Вчора 20:16 11065 4
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Вчора 17:56 4531
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 16:23 592 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Вчора 15:40 683
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 14:20 3403 2
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:24 771
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:15 191
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Сьогодні 05:00 312
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 03:12 207
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 02:10 195
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 21:39 191
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:30 283
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 16:46 273
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
24.04.2024 04:00 356
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1236 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 885
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 859
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1223
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 762
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 709

Скандал у Франції за участю українця: Ігнатенка звинувачують у расизмі

Сьогодні 16:30 81 0
Скандал у Франції за участю українця: Ігнатенка звинувачують у расизмі
#Бордо, #расизм, #Данило Ігнатенко

Джерело - L’Equipe.

Футбольний клуб Дюнкерк звинувачує українського півзахисника Бордо Данила Ігнатенка у расизмі щодо сенегальця Альюна Ба.

Про це повідомляє L’Equipe.

Зазначається, що українець нібито обізвав Альюна "black pussy" у нещодавньому матчі 34 туру другої ліги Франції. Після поєдинку клуб сенегальця звернувся до Дисциплінарного комітету ліги. Наразі розслідування триває, рішення ухвалять орієнтовно 16 травня.

Після інциденту обидва клуби опублікували заяви, у яких засудили будь-які прояви расизму. У свою чергу Бордо зобов'язався усіляко допомагати розслідуванню і покарати Ігнатенка, якщо його провина буде доведена.

Нагадаємо, нещодавно спалахнув расистський скандал в Серії А, проте захисника Інтера Франческо Ачербі визнали невинним в образах на адресу Жуана Жезуса із Наполі.

Коментарі ()
Популярне зараз
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін 16903 2
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 13761
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи Білодід завоювала золото чемпіонату Європи 11065 4
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли 1405
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024 Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024 1018
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" 4531
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161885
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21883 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363010 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30420
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36984
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51543