Скандал у Франції за участю українця: Ігнатенка звинувачують у расизмі

Футбольний клуб Дюнкерк звинувачує українського півзахисника Бордо Данила Ігнатенка у расизмі щодо сенегальця Альюна Ба.

Про це повідомляє L’Equipe.

Зазначається, що українець нібито обізвав Альюна "black pussy" у нещодавньому матчі 34 туру другої ліги Франції. Після поєдинку клуб сенегальця звернувся до Дисциплінарного комітету ліги. Наразі розслідування триває, рішення ухвалять орієнтовно 16 травня.

Після інциденту обидва клуби опублікували заяви, у яких засудили будь-які прояви расизму. У свою чергу Бордо зобов'язався усіляко допомагати розслідуванню і покарати Ігнатенка, якщо його провина буде доведена.

Нагадаємо, нещодавно спалахнув расистський скандал в Серії А, проте захисника Інтера Франческо Ачербі визнали невинним в образах на адресу Жуана Жезуса із Наполі.