Онук Мухаммеда Алі здобув яскраву перемогу нокаутом у другому раунді. Відео нокауту

21-річний проспект середньої ваги Ніко Алі Волш здобув другу перемогу на професійному рингу.

Американський боксер нокаутірова Джеймса Вестлі в андеркарді вечора боксу Джамел Геррінг - Шакур Стівенсон. Волш домінував в бою і відправив суперника в нокаут у другому раунді.

Nico Ali Walsh with the 1-2 knockdown to close round two. #HerringStevenson pic.twitter.com/iOfLqtkwCO