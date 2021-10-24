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Онук Мухаммеда Алі здобув яскраву перемогу нокаутом у другому раунді. Відео нокауту

Сьогодні 08:33 Віктор Слюсаренко 128 0
Онук Мухаммеда Алі здобув яскраву перемогу нокаутом у другому раунді. Відео нокауту
#Волш

Джерело - Чемпіон.

21-річний проспект середньої ваги Ніко Алі Волш здобув другу перемогу на професійному рингу.

Американський боксер нокаутірова Джеймса Вестлі в андеркарді вечора боксу Джамел Геррінг - Шакур Стівенсон. Волш домінував в бою і відправив суперника в нокаут у другому раунді.

Нагадаємо, що 21-річний Ніко є онуком одного з найкращих боксерів в історії - Мухаммеда Алі.

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