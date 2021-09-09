Здоров'я або золото. Чи можливий дитячий спорт без травм

Дитячий спорт - це здоров'я, впевненість, дисципліна, самореалізація, краса. І найчастіше - майданчик для реалізації амбіцій батьків.

Заняття спортом завжди пов'язані з травмами. Травми особливо поширені в ігрових видах спорту - футболі, баскетболі, волейболі, тенісі. Дитячий організм більшою мірою вразливий, ніж організм дорослої людини. Як уберегти дітей від спортивних травм?

Обережно, спорт!

Богдану Іванову - 10 років. Хлопчик давно мріяв займатися футболом, і його мрія збулася - він осягає ази футбольного мистецтва в ДЮСШ ХФТІ.

"Шлях сина був складним: за три роки заняттями футболом він двічі травмувався і "випадав" на певний період. Нинішня команда для нього вже третя: тут він грає більш, ніж півроку", - розповідає мама хлопчика Олена.

Ставлення до сучасного дитячого спорту змінилося. 10-15 років тому спорт був приводом для дитини подихати свіжим повітрям і повеселитися. Тепер це повноцінна зайнятість і бажання побудувати успішну кар'єру за прикладом українських і світових зірок.

Олександр Сторожев, юний футболіст, прийшов в футбол в 7-річному віці і за чотири роки пройшов вражаючий шлях.

"Не бачив в ньому задатків футболіста, жодних секцій ми не відвідували. Якось сходили на матч Прем'єр-ліги, і після нього син почав смикати мене: "Хочу грати в футбол". Починали з самих низів, виявилися в третьому складі, а потім завдяки праці і самовіддачі, Саша потрапив до першого складу і став капітаном. Зараз він досить успішний футболіст для свого віку, чемпіон Харкова, переможець і призер футбольних турнірів в Україні, має велику колекцію нагород", - розповідає батько дитини Андрій Сторожев.

Фахівці "Української спортивної клініки" застерігають батьків: надмірні фізичні навантаження на дитину загрожують неприємними наслідками.

"У своїй практиці ми зустрічаємо кейси дітей, що займаються спортом 5-7 разів на тиждень. При цьому батьки часто не знають бекграунд дитячого організму і звертаються, коли вже щось болить, і біль не дозволяє тренуватися", - говорять профільні лікарі.

Спортивним лікарям доводиться часто стикатися з міфом про те, що без травм не можна показати результат, що травми необхідно "перерости" і все пройде. Однак діти, які отримали травми, нерідко завершують заняття спортом.

У маленького футболіста Богдана Іванова за три роки кар'єри сталося дві серйозних травм.

"Шлях спортсмена досить складний. Якщо обираєш спорт, то потрібно враховувати мінуси, і один з них - отримання травм. Будь-який спортсмен стикається з травмами, але потрібно не здаватися, відновлюватися і йти далі", - зазначає Олена Іванова.

Діти і підлітки отримують значні фізичні, розумові і емоційні вигоди від занять спортом. Але важливо знати, що спеціалізація в одному виді спорті в ранньому віці навряд чи призведе до блискучої кар'єри в майбутньому.

Рання спортивна спеціалізація і дитячий травматизм

Батьки часто вірять в те, що рання спеціалізація, особливо в фігурному катанні, гімнастиці або танцях, - єдиний спосіб досягти успіху і стати кращим у своїй віковій групі. Дослідження бельгійських вчених за участі понад 1200 спортсменів у віці від 8 до 18 років показують: діти, які обирають один вид спорту, на 70% частіше страждають від надмірних травм, і відновлення найчастіше займає до шести місяців.

"Рання вузька спеціалізація є загальноприйнятим переконанням батьків, які прагнуть виховати елітного атлета і досягти вищих результатів будь-якою ціною. Вона піддає дітей вищому ризику отримання травм, особливо пов'язаних з перевантаженням, - стресових переломів і гострих травм, наприклад, пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба", - зазначає лікар Сергій Рац.

Фахівці закликають дотримуватися мультиспортивного підходу, що включає кілька видів спорту на різних етапах розвитку дитини. Стратегія різнобічного спортивного розвитку дозволить зробити спортивне життя дитини яскравішим, тривалішим і результативнішим, допоможе йому оволодіти великою кількістю спортивних навичок, призведе до зниження емоційного вигорання, надмірної стомлюваності і травматизму.

Як знизити ризик дитячого травматизму?

"З травмами ми стикалися, і маємо про них уявлення. У мого сина було кілька неприємних ситуацій, наприклад, пошкодження м'язів стегна. Звернулися в Українську спортивну клініку в Харкові, результатом лікування залишилися задоволені. По-перше, подобається процес лікування - без ліків. По-друге, навіть під час травми спортсмен залишається в тонусі і не вибуває з гри: тренування дозволяють швидше відновитися, набрати форму і почати грати. Реабілітація проходить набагато швидше, і ризик рецидиву зменшується", - розповідає батько юного футболіста, Андрій Сторожев.

Співпраця зі спортивними лікарями має починатися до того, як батьки приймають рішення віддати дитину в спортивну секцію, а не тоді, коли виникає гостра проблема в лікуванні. Багато травм можна попередити, і в цьому випадку необхідна тісна взаємодія юного спортсмена, його батьків, тренера, фізичного терапевта і лікаря.

"При складанні превентивних програм ми враховуємо вже наявні доказові протоколи, наприклад, програми FIFA 11+, що при регулярному використанні знижує ризики отримання важких травм на 50%. Ще більших успіхів ми досягаємо, враховуючи індивідуальні особливості організму юного спортсмена - його біомеханіку, спосіб життя, звички, особливості спорту, обсяг тренувань і відновлення", - розповідає дитячий ортопед-травматолог Сергій Рац.

Фахівці Української спортивної клініки дають важливу пораду батькам юних спортсменів: не відкладати діагностику стану організму перед заняттями спортом.

"Мета медичного огляду фахівців перед заняттями спортом - виявлення патологій, що загрожують життю, а також станів організму, які знижують працездатність юного атлета", - відзначають фахівці.

Медичний огляд юних спортсменів: що він повинен включати в себе?

"Поглиблений комплексний медичний огляд обов'язково включає в себе лабораторні дослідження, електрокардіографію, УЗД серця, навантажувальні тести, а також консультації педіатра, ортопеда-травматолога, стоматолога, офтальмолога. Оцінює результати досліджень, проведених консультацій, розробляє рекомендації лікар спортивної медицини ", - зазначає Сергій Рац.

Робота спортсмена над собою - це не тільки особисті зусилля, але і робота цілої команди: тренерів, батьків, фізичних терапевтів і лікарів.

"Має бути довіра і повний “коннект”з лікарем, краще підготуватися до консультації заздалегідь. Вам має бути зрозумілий весь алгоритм спільних дій щодо усунення або зменшення факторів ризику. Не відходьте від складеного плану, від цього буде залежати кінцевий результат", - розповідає дитячий ортопед-травматолог Сергій Рац.

Довіра між батьками і лікарем - один з важливих факторів побудови спортивної кар'єри. Своєчасні дії спортивних лікарів можуть зберегти кар'єру, а іноді і життя вашої дитини і подарувати Україні яскраву зірку!

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