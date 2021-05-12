Пріземлілся. Ломаченко зганьбився постом у соцмережі

Василь Ломаченко потрапив під критику фанатів за свій пост, в якому він повідомив, що вже прибув до США для підготовки до бою проти японця Масаєші Накатані.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях і дворазовий олімпійський чемпіон опублікував в Instagram своє фото з аеропорту в Лос-Анджелесі.

У коментарі до посту боксер на трьох мовах написав, що вже приземлився і рухається до своєї мети. Українською його слова були особливо комічними: "Пріземлілся. Рухаємося далі до намічене мети".

Пізніше Василь виправив помилки у своєму повідомленні, але це "скріни не горять".

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