Надаль — про прощальний матч у Мадриді: Мій шлях ще не завершено

"Я приїхав на турнір у Мадриді, маючи безліч сумнівів, а тепер з турніру я їду з уже меншими сумнівами. Сьогодні більшу частину першого сету я відіграв найкраще з того моменту, як я повернувся в Тур. Далі я хочу зіграти в Римі і добре там виступити. Я буду наполегливо працювати, щоб це сталося. Це один із найважливіших турнірів у моїй кар'єрі, я вигравав його 10 разів.

На корті під час прощання я не хотів проливати море сліз, тому що я ще не закінчив свій шлях із ракеткою в руці. Це була дуже емоційна ніч. Але зараз не час відпускати всі емоції та відчуття, які я маю всередині себе. Попереду ще довгий шлях, і я не хочу відпускати весь адреналін. У Мадриді я пройшов повне коло. Я не міг уявити, що буду тут у свої майже 38 років.

Я можу лише подякувати всім, хто допомагав мені на певних етапах моєї кар'єри. Вона ще не закінчилася, але ось ми тут. Це подарунок, який усі ці люди дарували мені протягом 21 року. Мадрид був для мене важливішим за "мейджор". Емоції від Мадрида залишаться зі мною назавжди. Мені пощастило, що я зміг перетворити те, що колись було хобі, на роботу, і робити її добре. Я почуваюся дуже щасливим і не можу просити нічого більшого. Сподіваюся, що зміг стати хорошим прикладом для нових поколінь. Це важливіше, ніж титули. Сподіваюся, я викликав позитивні емоції. Усе, що я можу сказати, це "дякую". Більше нічого не можу сказати", — сказав Надаль.

