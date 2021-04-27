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Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві

Сьогодні 21:05 Андрій Твердохліб 191 0
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві

Джерело - Чемпіон.

У столиці України стартував чемпіонат Європи з бадмінтону, який до того ж є останнім ліцензійним турніром до Олімпійських ігор у Токіо.

Результати першого дня чемпіонату Європи з бадмінтону

У перший змагальний день у боротьбу вступили 7 українських майстрів ракетки. На жаль, є й перші втрати: у чоловічому парному розряді ракетки зачохлили Іван Дружченко та Олександр Колеснік, а в жінок - Анастасія Прозорова та Валерія Рудакова. 

Порадували вітчизняних уболівальників Поліна Бугрова в парі з Марією Столяренко, які впевнено перемогли ірландок, а також друга ракетка України Наталія Войцех, яка в трьох партіях здолала Енїру Штадельманн.

Чемпіонат продовжиться завтра, 28 квітня, матчами 1/16 фіналу.

Фото: Денис Носов, Чемпіон

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