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Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ

Сьогодні 17:27 194 0
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
Фото: УПЛ
#ЛНЗ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув виїзну перемогу над черкаським ЛНЗ у грі 26 туру Української Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 3:0.

На старті гри Артем Бондаренко отримав травму і завчасно залишив поле. На сороковій хвилині протистояння з передачі Кевіна Данило Сікан відкрив рахунок. 

У другому таймі гостей двічі врятував їх воротар Дмитро Різник, парирувавши потужні удари гравців черкаської команди. А на 63 хвилині з передачі Гомеса Георгій Судаков дещо заспокоїв гру, подвоївши рахунок. У компенсовані хвилини Егіналду забив третій гол у ворота господарів.

Після зіграного матчу Шахтар продовжує втримувати лідерство в УПЛ, випереджаючи Динамо на чотири бали. Раніше Динамо в меншості вирвав перемогу над СК Дніпро-1 (2:1). ЛНЗ з 32 очками залишився на сьомому місці у турнірній таблиці. 

У 27 турі, 4 травня, клуб з Черкас на виїзді зустрінеться з Оболонню. Ще раніше, 1 травня, у перенесеній грі 12 туру Шахтар буде протистояти одеському Чорноморцю.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 27 квітня

ЛНЗ — Шахтар 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 — 40 Сікан, 0:2 — 63 Судаков, 0:3 — 90+2 Егіналду

ЛНЗ: Кучеренко, Стасюк, Муравський, Саліху, Пасіч (Олійник 87), Бар (Бойко 62), Рибалка, Яшарі, Наумець (Насонов 72), Молло (Хобленко 46), Ейнел

Шахтар: Різник, Педрінью, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Кевін (Швед 88), Судаков, Бондаренко (Марлон 9), Зубков (Егіналду 66), Сікан (Траоре 66)

Попередження: Яшарі 24, Ейнел 73 – Сікан 45+3

Нагадаємо, у минулому турі Шахтар вирвав перемогу в матчі з луганською Зорею, а ЛНЗ здолав Олександрію.

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