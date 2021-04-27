Результати першого дня чемпіонату Європи з бадмінтону

Серед претендентів на медалі 15 українських спортсменів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 квітня, у Києві стартував чемпіонат Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня.

Для європейських бадмінтоністів першість є останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо. Таким чином до Києва з'їхались усі найсильніші бадмінтоністи, які визначать чемпіонів і призерів в 5 категоріях. Серед претендентів на медалі й 15 українських спортсменів.

Чемпіонат Європи

Київ, Україна

27 квітня

1/32 фіналу, чоловіки

Д Босконюк (Україна) - П Абіан +:-

Й. Квекел - К. Савін 21:10, 21:8

Е. Хейно - М. Дратва 14:21, 21:9, 21:9

Б. Атілану - Л. Мітич 21:18, 21:15

М. Зільберман - Л. Пеньяльвер 21:18, 21:17

Н. Нгуєн - Д. Ніколов 24:22, 21:14

К. Кірхмайр - Г. Гуннарссон 21:11, 21:9

1/32 фіналу, жінки

М. Репіска - А. Демірбаг +:-

А. Короші - Н. Пермінова 15:21, 21:17, 21:14

М. Батомен - К. Томалова 21:15, 21:12

Н. Войцех (Україна) - Є. Штадельманн 19:21, 21:15, 21:17

В. Фомкінайте - К. Кууба +:-

Ф. Пател-Редферн - П. Поланц 21:18, 21:9

Р. Куль - К. Асурменді +:-

Р. Дарра - М. Судімац 13:21, 21:17, 21:8

Парний розряд

1/16 фіналу, чоловіки

Х. Попов/Т. Попов - М. Чапар/ Е. Сонмез 21:13, 21:13

М. Ламфусс/М. Зайдель - Е. Джонс/ Е. Стюрт 21:5, 21:7

Г. Бекетов/ М. Махновський (Україна) - Х. Монрой/ К. Піріс +:-

Д. Греко/К.Штробль - І. Бєлан/А. Додер 21:13, 21:13

Ф. Біркер/ Д. Штіпсіц - І. Дружченко/ О. Колесник (Україна) 21:10, 25:23

А. Моннберг/ Є. Пауль - А. Йоанну/Х. Темереас 21:8, 21:6

Р. Їлле/Т. Ван дер Лек - Я. Яначек/Т. Швейда 21:9, 21:11

Т. Флоттен/ В. Рікхейм - Й. Ейпе/ Р. К'яер +:-

Д. Янсен/ П. Кесбауер - М. Матус/ В. Трецкі 21:10, 21:12

М. Клер/М. Флінн - Д. Луннгорд/М. Тюррі 21:23, 21:17, 21:18

К. Грімлі/ М. Грімлі - Д. Мегі/П. Рейнолдс 21:11, 21:13

Ф. Дельру/В. Віллеже - К. Калюранд/Р. Каснер 21:9, 21:16

Парний розряд

1/16 фіналу, жінки

А. Єгер/С. Кюсперт - С. АуЄнг/К. Гохмайр 21:9, 21:12

Д. Їлле/А.Тіртосентоно - С. Йоргенсен/Н.Сювертсен 21:13, 21:8

П. Бугрова/М. Столяренко (Україна) - К. Фрост/М.Раян 21:17, 21:19

Е. Лефель/А. Тран - А. Прозорова/В. Рудакова (Україна) 21:8, 21:10

А. Боє/М. Поульсен - А. Чернявська/О. Зайцева 21:10, 21:6

А. Акхірова/О. Морозова - Д. Макферсон/К. Торренс 21:13, 21:15

А. Магелунн/Ф. Равн - Т. Швабікова/К. Томалова 21:16, 21:13

В. Козирьова/М. Сухова - К. Марран/Х.Руутель 21:18, 23:21

А. Мюллер/Є. Штадельманн - Ю. Біцукова/М. Вербицька 21:13, 21:17

Б. Ерчетін/Н. Інджі - К. Фінк/Я. Хамза 21:11, 21:8

Л. Ефлер/І. Герттріх - Н. Фанкхаузер/І. Табелінг 21:13, 21:17

А. Башова/М. Фухсова - А. Гонсалвеш/С. Гонсалвеш 21:17, 21:10