У бій вступає важка артилерія: розклад матчів українців на 28 квітня

Джерело - Чемпіон.
Завтра, 28 квітня, у Києві відбудеться другий змагальний день чемпіонату Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня.
Матчі на кортах розпочинаються о 11:00.
Розклад матчів за участі українців:
1/16 фіналу. Чоловіки.
14-ий запуск. Корт 2. Артем Почтарьов (Україна) - Еету Хейно (Фінляндія)
9-ий запуск. Корт 3. Данило Боснюк (Україна) - Міха Іванич (Словенія)
1/16 фіналу. Жінки.
6-ий запуск. Корт 2. Наталія Войцех (Україна) - Соня Гонсалвеш (Португалія)
8-ий запуск. Корт 3. Анна Міхалкова (Україна) - Ліан Тан (Бельгія)
13-ий запуск. Корт 2. Марія Улітіна (Україна) - Лін Крістоферсен (Данія)
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1/16 фіналу. Змішаний розряд
2-ий запуск. Корт 1. Валерій Атращенков / Єлізавета Жарка (Україна) - Ронан Лабар / Анн Тран (Франція)
4-ий запуск. Корт 3. Михайло Махновський / Анастасія Прозорова (Україна) - Йон Ван Нюкерке / Ліс Жак (Бельгія)