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У бій вступає важка артилерія: розклад матчів українців на 28 квітня

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Матчі на кортах розпочинаються о 11:00
У бій вступає важка артилерія: розклад матчів українців на 28 квітня
#бадмінтон

Джерело - Чемпіон.

Завтра, 28 квітня, у Києві відбудеться другий змагальний день чемпіонату Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня.

Матчі на кортах розпочинаються о 11:00.

Розклад матчів за участі українців:

1/16 фіналу. Чоловіки. 

14-ий запуск. Корт 2. Артем Почтарьов (Україна) - Еету Хейно (Фінляндія)

9-ий запуск. Корт 3. Данило Боснюк (Україна) - Міха Іванич (Словенія)

1/16 фіналу. Жінки. 

6-ий запуск. Корт 2. Наталія Войцех (Україна) - Соня Гонсалвеш (Португалія)

8-ий запуск. Корт 3. Анна Міхалкова (Україна) - Ліан Тан (Бельгія)

13-ий запуск. Корт 2. Марія Улітіна (Україна) - Лін Крістоферсен (Данія)

Актуально: Результати першого дня чемпіонату Європи з бадмінтону

1/16 фіналу. Змішаний розряд

2-ий запуск. Корт 1. Валерій Атращенков / Єлізавета Жарка (Україна) - Ронан Лабар / Анн Тран (Франція)

4-ий запуск. Корт 3. Михайло Махновський / Анастасія Прозорова (Україна) - Йон Ван Нюкерке / Ліс Жак (Бельгія)

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