Чепурний здобув першу свою медаль на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Українець Назар Чепурний став бронзовим призером чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики.

21-річний уродженець Черкас здобув медаль в опорному стрибку. Ще один українець Ігор Радівілов посів четверте місце.

Для України це друга здобута нагорода на Євро-2024 зі спортивної гімнастики.

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Нагадаємо, напередодні 30-річний донеччанин Олег Верняєв здобув срібну нагороду в багатоборстві, яка стала 13-ю на рівні континентальної першості в кар'єрі та перша з 2017 року. З листопада 2020 року до березня 2023-го гімнаст був спершу відсторонений, а тоді дискваліфікований через позитивний допінг-тест. У 2023 році виграв апеляцію і термін його дискваліфікації скоротили.

Наступний фінал на Євро-2024 зі спортивної гімнастики – вправи на паралельних брусах, за медалі боротимуться Ілля Ковтун та Назар Чепурний.