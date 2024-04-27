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20.04.2024 11:05 742

Чепурний здобув першу свою медаль на чемпіонаті Європи

Сьогодні 18:30 141 0
Чепурний здобув першу свою медаль на чемпіонаті Європи
#Назар Чепурний

Джерело - Чемпіон.

Українець Назар Чепурний став бронзовим призером чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. 

21-річний уродженець Черкас здобув медаль в опорному стрибку. Ще один українець Ігор Радівілов посів четверте місце.

Для України це друга здобута нагорода на Євро-2024 зі спортивної гімнастики. 

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Допис, поширений 𝐔𝐀𝐆𝐅 (@uagf.ua)

Нагадаємо, напередодні 30-річний донеччанин Олег Верняєв здобув срібну нагороду в багатоборстві, яка стала 13-ю на рівні континентальної першості в кар'єрі та перша з 2017 року. З листопада 2020 року до березня 2023-го гімнаст був спершу відсторонений, а тоді дискваліфікований через позитивний допінг-тест. У 2023 році виграв апеляцію і термін його дискваліфікації скоротили.

Наступний фінал на Євро-2024 зі спортивної гімнастики – вправи на паралельних брусах, за медалі боротимуться Ілля Ковтун та Назар Чепурний. 

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