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Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Алавес розгромив Сельту: результати матчів 33 туру Ла Ліги

Українець реалізував одне з двох пенальті
Сьогодні 21:41 7836 0
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Алавес розгромив Сельту: результати матчів 33 туру Ла Ліги
#Алавес, #Альмерія, #Атлетико, #Жирона, #Сельта, #Віктор Циганков, #Артем Довбик, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі іспанської Ла Ліги Жирона здобула виїзну перемогу над Лас-Пальмасом, Альмерія поступилася Хетафе, Алавес розгромив Сельту. 

У першому таймі зустрічі з Лас-Пальмасом Артем Довбик не реалізував пенальті - воротар Альваро Вальєс парирував удар українця, але першим на добивання встиг його партнер Давід Лопес і відкрив рахунок. Зазначимо, що Довбик вперше не реалізував пенальті у складі іспанської команди. 

Після перерви Довбик отримав шанс відзначитися забитим голом знову реалізувавши пенальті. Вдруге українець не схибив та переграв воротаря суперника. Він відзначився у третій грі поспіль.

Український нападник Жирони, забивши 19 м'яч у чемпіонаті, йде у відрив у гонці бомбардирів чемпіонату.

Топ-5 бомбардирів Ла Ліги

  1. Артем Довбик (Жирона) — 19 голів
  2. Джуд Беллінгем (Реал) — 17
  3. Анте Будимир (Осасуна) — 16
  4. Александер Сьорлот (Вільярреал) — 15
  5. Борха Майораль (Хетафе) — 15
Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
33 тур, 27 квітня

Лас-Пальмас — Жирона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 26 Лопес, 0:2 — 57 Довбик (пен)

Нереалізоване пенальті: Довбик, 26.

Огляд

Артем Довбик вийшов у стартовому складі і був замінений на 70 хвилині. Віктор Циганков водночас вийшов на заміну. Він повернувся на футбольне поле після відновлення від травми.

Альмерія — Хетафе 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 — 27 Грінвуд, 1:1 — 41 Лосано, 1:2 — 48 Грінвуд, 1:3 — 61 Мата

Алавес — Сельта 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 — 48 Сімеоне, 2:0  — 54 Гуріді, 3:0 — 86 Бенавідес

27 квітня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:

  • 19:30. Алавес — Сельта
  • 22:00. Атлетико — Атлетик 

Нагадаємо, у  матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Артема Довбика розгромили Кадіс.

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