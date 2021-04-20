Джерело - Чемпіон.

Легендарний англійський нападник, а нині експерт на телеканалі BBC Гарі Лінекер дотепно пожартував з ідеї президента мадридського Реала Флорентіно Переса скоротити час футбольних матчів.

"Видатна ідея! Давайте грати по 5 хвилин тайм із 45-хвилинною рекламною перервою", - іронічно написав Лінекер у своєму Twitter.

Great idea. Let’s go with 5 minutes each way and a 45 minute halftime for commercials. This fella 🤮 https://t.co/oVRC10dpwk — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) April 20, 2021

Нагадаємо, напередодні 12 європейських клубів оголосили про створення Суперліги. Реакція УЄФА не змусила довго на себе чекати. А вже сьогодні 55 асоціацій-учасників УЄФА засудили створення Суперліги. Наразі відомо, що ПСЖ і Баварія відмовилися від участі в новому турнірі.

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