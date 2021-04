Легендарний англійський нападник, а нині експерт на телеканалі BBC Гарі Лінекер дотепно пожартував з ідеї президента мадридського Реала Флорентіно Переса скоротити час футбольних матчів.

"Видатна ідея! Давайте грати по 5 хвилин тайм із 45-хвилинною рекламною перервою", - іронічно написав Лінекер у своєму Twitter.

Great idea. Let’s go with 5 minutes each way and a 45 minute halftime for commercials. This fella 🤮 https://t.co/oVRC10dpwk