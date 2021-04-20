Президент Реала хоче радикальних змін

Президент Реала Флорентіно Перес, який є одним з ініціаторів створення Європейської Суперліги, вважає, що сучасному футболу необхідні термінові зміни.

Про це заявив сам менеджер.

"Футбол повинен розвиватися, він повинен змінюватися і адаптуватися до часу, в якому ми живемо. Інтерес до футболу гасне, аудиторія зменшується, потрібно щось робити. Молоді люди більше не цікавляться футболом. У них є інші майданчики, щоб відволіктися. Зараз футбол втратив свою привабливість серед молоді.

Молоді люди кажуть, що гра для них занадто довга. Реал існує з 1902 року, подивіться, скільки часу пройшло. Іноді ми не знаходимо взаєморозуміння з нашими онуками, це нове покоління, і ми повинні докласти зусиль, щоб зрозуміти їх. Якщо молоді люди говорять, що гра занадто довга, можливо, її варто скоротити", - зазначив Перес.