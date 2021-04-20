55 асоціацій-учасників УЄФА засудили створення Суперліги

Всі 55 асоціацій-учасниць УЄФА одноголосно затвердили декларацію, яка засуджує "так звану Суперлігу".

Про це повідомляє пресслужба УЄФА,

"П'ятдесят п'ять асоціацій УЄФА і учасники Конгресу УЄФА засуджують проголошення так званої "Суперліги". Конгрес УЄФА твердо переконаний в тому, що закрита "Суперліга" суперечить самій ідеї європейськості - ідеї єдності, відкритості, взаємодопомоги і верховенства спортивних цінностей. УЄФА і його членські асоціації вірять в істинно європейську модель, яка ґрунтується на відкритих змаганнях, солідарності і перерозподілі, оскільки це забезпечує життєздатність і розвиток футболу на благо всіх сторін, а також стимулює європейські цінності і соціальний вплив.

Клуби-змовники відверто не бачать, що свого сьогоднішнього статусу вони досягли не в ізоляції, але в рамках динамічної європейської системи, в якій великі, середні та малі клуби внесли загальний внесок в успіхи і невдачі кожного. Припускати, ніби вони мають право "відокремитися" і претендувати на спадщину, побудовану усіма разом, - це образа європейських цінностей з їх боку.

УЄФА, його асоціації та всі, хто любить футбол, твердо стоять на своєму і в максимально можливій мірі будуть рішуче опиратися і боротися проти цього кроку власників цих клубів і їх прихильників. Ми знаємо, які моральні цінності поставлені на карту, і будемо захищати футбол від егоїстичного клану, який не цікавить гра. Європейський футбол - це ми. Не вони", - йдеться в заяві УЄФА.