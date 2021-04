55 асоціацій-учасників УЄФА засудили створення Суперліги

Всі 55 асоціацій-учасниць УЄФА одноголосно затвердили декларацію, яка засуджує "так звану Суперлігу".

Про це повідомляє пресслужба УЄФА,

UEFA's 55 member associations unanimously approve a declaration strongly condemning the so-called 'Super League' at #UEFACongress.



"...It goes against the very concept of what it is to be European: unified, open, supportive, and principled on sporting values..."



