Баварія не буде виступати у Суперлізі

Баварія не буде виступати у новоствореній Суперлізі.

Генеральний директор Карл-Гайнц Румменігге.

"Від імені ради, я хотів би чітко вказати, що ФК Баварія не братиме участі в Суперлізі. Баварія солідарна з Бундеслігою. Нам завжди було і є великим задоволенням мати можливість грати та представляти Німеччину в Лізі чемпіонів. Ми всі з радістю згадуємо нашу перемогу у Лізі чемпіонів-2020 у Лісабоні - ви не забудете такий радісний момент.

Для ФК Баварія Ліга чемпіонів - найкраще клубне змагання у світі", - відзначив Румменігге.