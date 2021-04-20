Баварія не буде виступати у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Баварія не буде виступати у новоствореній Суперлізі.
Генеральний директор Карл-Гайнц Румменігге.
"Від імені ради, я хотів би чітко вказати, що ФК Баварія не братиме участі в Суперлізі. Баварія солідарна з Бундеслігою. Нам завжди було і є великим задоволенням мати можливість грати та представляти Німеччину в Лізі чемпіонів. Ми всі з радістю згадуємо нашу перемогу у Лізі чемпіонів-2020 у Лісабоні - ви не забудете такий радісний момент.
Для ФК Баварія Ліга чемпіонів - найкраще клубне змагання у світі", - відзначив Румменігге.
Раніше, 55 асоціацій-учасників УЄФА засудили створення Суперліги.