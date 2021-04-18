УЄФА жорстко відреагував на можливість створення Суперліги

Відповідним клубам буде заборонено грати в будь-яких інших змаганнях на національному, європейському або світовому рівні

Джерело - УЄФА.

Командам, які погодяться виступати в Суперлізі буде заборонено грати в будь-яких інших змаганнях на національному, європейському або світовому рівні, а їх гравцям буде відмовлено в можливості представляти свої національні збірні.

З відповідною заявою виступила УЄФА.

"Ми розглянемо всі доступні нам заходи на всіх рівнях - як судовому, так і спортивному, - щоб створення Суперліги не відбулося. В основі футболу лежать чесна конкуренція і спортивні цінності; по іншому і бути не може".

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"Відповідним клубам буде заборонено грати в будь-яких інших змаганнях на національному, європейському або світовому рівні, а їх гравцям може бути відмовлено в можливості представляти свої національні збірні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, УЄФА хоче змінити правило виїзного голу в єврокубках.