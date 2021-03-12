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Оргкомітет чемпіонату Європи з бадмінтону 2021 року, який наприкінці квітня прийме Київ, представили яскраве промо турніру.

Нагадаємо, чемпіонат відбудеться в Палаці спорту з 27 квітня по 2 травня. Чемпіонат стане останнім шансом для спортсменів кваліфікуватися на Олімпійські ігри в Токіо. Тренери збірної України вже оголосили склад на турнір.

Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти

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