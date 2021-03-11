Чемпіонату Європи з бадмінтону в Києві бути! Що треба знати?

Джерело - Медіум.

9 березня в конференц-залі НСК Олімпійський відбулася довгоочікувана прес-конференція організаційного комітету Чемпіонату Європи з бадмінтону.

Передувала прес-конференції дводенна інспекції Києва, організована Конфедерацією бадмінтону Європи. Метою інспекцію було перевірити готовність міста до Чемпіонату Європи з бадмінтону, який прийматиме столиця з 27 квітня по 2 травня 2021 року.

До вашої уваги — п’ять ключових фактів, які будуть цікаві усім, хто вболіває за бадмінтон та український спорт.

COVID-19: маємо надію на Чемпіонат із вболівальниками

Наступні 3–4 тижні стануть вирішальними з точку зору рішення про початок продажу квитків. Якщо рішення буде позитивним, то любителі бадмінтону зможуть заповнити трибуни Палацу Спорту на 50% та насолодитися спортивним дійством особисто.

Сьогодні, Київ повільно рухається в бік “Червоної зони” карантину. За максимальних карантинних обмежень проведення будь яких публічних заходів стане неможливим… Проте, ми маємо надію та сподіваємося, що ситуація буде розвиватися за іншим сценарієм і Чемпіонат Європи все ж таки відбудеться із вболівальниками.

Megogo.net та Badminton.tv забезпечать онлайн-трансляцію

Переглянути матчі Чемпіонату можна буде не виходячи із дому. Трансляція буде безкоштовною та доступною одразу на двох платформах. Приємним бонусом для любителів бадмінтону стане доступність записів ігор на сервісі Megogo.net після закінчення онлайн-включень.

Можна очікувати, що трансляція Чемпіонату буде організована дійсно на світовому рівні, оскільки за її проведення відповідатиме досвідчена команда на чолі із відомим телеведучим, поціновувачем бадмінтону та віце-президентом Київської федерації бадмінтону, Романом Кадеміним.

“Wild Card” для Данила Боснюка та Анни Міхалькової

Всього до Києва завітають близько 250 спортсменів із понад 30 європейських країн. Склад українською збірної завдяки рішенню організаторів чемпіонату поповниться іще двома гравцями, які, на думку Конфедерації бадмінтону, дійсно заслуговують на участь у турнірі.

Захищати честь країни отримали можливість новий чемпіон країни Данило Боснюк, та Анна Міхалькова, вихованка харківської школи бадмінтону, яка сьогодні проходить підготовку в Данії, та разом із чемпіонкою країни, Марією Улітіною, складе конкуренцію титулованим суперницям із Європи.

Обидва спортсмени виступатимуть в одиночній категорії, де сьогодні домінують датський спортсмен, колишній чемпіон світу, Віктор Аксельсен, та діюча Олімпійська чемпіонка, Кароліна Марін, головні зірки європейського бадмінтону.

Студентам дорогу: Федерація бадмінтону шукає англомовних волонтерів

Якщо ви студент або нещодавній випускник ВНЗ, маєте досвід волонтерства, Федерація бадмінтону України залюбки розгляне вашу аплікацію на участь у Чемпіонаті в якості волонтера. Ключова вимога — володіння англійською мовою.

Київ готовий прийняти не лише Чемпіонат Європи, але й Світу!

Керівник комісії, що інспектувала Київ, представник Європейської конфедерації бадмінтону, Джиммі Андерсен, відповідаючи на запитання журналістів щодо готовності Києва до Чемпіонату, відмітив високий рівень підготовки, що її забезпечила Федерація бадмінтону України та усі учасники організаційного комітету.

У відповідь на запитання, чи підтримуватиме Конфедерація нашу країну у можливому прагненні прийняти також найпрестижніший турнір світового рівня, Чемпіонат Світу, Джиммі Андерсен дав однозначну відповідь, що створює додаткову амбіцію для всіх нас — так, Україна має всі шанси боротися за право прийняти Чемпіонат світу найближчими роками.

Максим Сидоренко, Чемпіон

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