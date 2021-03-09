Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти

Джерело - Чемпіон.

Як ми повідомляли раніше, в Україні вперше відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону. Турнір відбудеться в Києві з 27 квітня по 2 травня.

Про чемпіонат

• Чемпіонат Європи з бадмінтону є найпрестижнішим турніром з бадмінтону у Європі, участь у ньому щороку беруть понад 200 кращих спортсменів континенту. Перший чемпіонат пройшов у 1968 році. Традиційно чемпіонат визначає найкращих гравців року у жіночій та чоловічій одиночній категоріях, парних та змішаній парній категорії.

• Україна вперше прийматиме чемпіонат Європи з бадмінтону. І лише вчетверте турнір прийматиме країна Східної Європи.

• 28 серпня 2019 року у Олімпійському домі пройшла церемонія підписання договору про проведення Чемпіонату Європи з бадмінтону 2020 у Києві між Федерацією бадмінтону України та Європейською конфедерацією бадмінтону. 28 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про підготовку та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону. Датами чемпіонату було визначено 21-26 квітня 2020 року. Проте через ситуацією з пандемією Covid 19 та через карантинні заходи турнір скасували. Федерація бадмінтону України спільно з Європейською Конфедерацією оголосили нові дати проведення Чемпіонату Європи з бадмінтону у Києві. Він пройде у Палаці Спорту 27 квітня – 2 травня 2021 року.

• Чемпіонат у Києві стане вирішальним змаганням у кваліфікації на Олімпійські Ігри в Токіо.

Про організаційну структуру бадмінтону

• Європейська Конфедерація бадмінтону (BEC) - керівний орган бадмінтону в Європі. Це одне з п’яти континентальних тіл під прапором Всесвітньої федерації Бадмінтону (BWF). Конфедерація налічує 52 асоціації-члени. Вона була заснована 27 вересня 1967 року у Франкфурті, Німеччина. Штаб-квартира знаходиться у Данії.

• 27 – 28 квітня 2019 року у Києві вперше пройшов щорічний конгрес Європейської Конфедерації бадмінтону. На ньому було обрано нового Президента Європейської Конфедерації бадмінтону – Пітера Тарцала.

• Розвитком бадмінтону в Україні займається Федерація бадмінтону України. Вона була заснована у 1992 році.

• Сьогодні Україна є членом Всесвітньої федерації бадмінтону та Європейської конфедерації бадмінтону.

• Наприкінці 2017 року було обрано нове керівництво Федерації бадмінтону України. Президент Федерації бадмінтону України – Дніпров Олексій Сергійович. 25 лютого 2021 року було обрано нового Генерального секретаря та склад Ради Федерації – нового керівного органу, який сформували члени Конференції на зміну Виконавчому комітету.

• Дім бадмінтону – неформальна назва офісу Федерації бадмінтону України, що відкрив свої двері для усіх любителів бадмінтону у березні 2018 року. Адреса: м. Київ, вул. Довженка, 3.

• Федерація бадмінтону України має власний талісман – Фларі. Її ім‘я походить від англійського flurry - вибух активності, маленький вихор з дощу, снігу чи листя, що несподівано закручується легким поривом вітру. Це ім‘я відображає характер Фларі. Вона спритна та вправна бадмінтоністка, а її головне завдання - підтримувати наших спортсменів та надихати їх на перемоги!

Про досягнення України у бадмінтоні

• Чемпіон України 2018 Артем Почтарьов увійшов у ТОП-10 Чемпіонату Європи з бадмінтону 2018.

• Українські спортсмени входять до сотні найкращих спортсменів світу та брали участь у 5-ти Олімпійських Іграх.

• 2016 року на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро українська бадмінтоністка Марія Улітіна обіграла 5-ту ракетку світу і увійшла до 13-ки кращих.

• Марина Ільїнська та Владислава Лісна перемогли у парній категорії на Європейських студентських Іграх 2018 у Португалії.

• Двоє українських бадмінтоністів – Данило Боснюк та Анастасія Прозорова – учасники Юнацьких Олімпійських Ігор у Буенос-Айресі. Анастасія Прозорова отримала срібну медаль Олімпіади у командному заліку.

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