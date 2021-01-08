Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, як грім серед ясного неба, з'явилася інформація про відсторонення Даяни Ястремської від змагань - в українки виявили заборонений препарат Местеролон. Ястремська одразу відреагувала, зазначивши, що не приймала заборених препаратів і буде доводити це компетентним органам.

Що ж таке Местеролон?

Местеролон - це активний при пероральному прийомі (всередину) андроген, є похідним дігідротестерон. Проводиться під комерційною назвою "Провирон" (виробник нідерландська фармацевтична компанія Шерінг (Schering)). Препарат вільно розповсюджується в Україні.

Местеролон призначають для чоловіків при безплідді і порушенні потенції. Крім того, його використовують в бодібілдингу, але не для нарощування м'язової маси, а в циклах на спалювання жирових відкладень. Також Местеролон значно посилює ефективність інших стероїдів і сприяє поліпшенню процесу метаболізму. Ястремська в своїй заяві наголосила, що знайдений в її аналізі препарат категорично заборонений для жінок. І це дійсно так!

Тривале застосування Местеролона жінками може привести до втрати жіночності. Серед побічних ефектів - вугрі на обличчі й тілі, облисіння, збільшення волосяного покриву за чоловічим типом, огрубіння тембру голосу. Сумнівно, щоб Даяна Ястремська приймала цей препарат усвідомлено, знаючи, як він може позначитися на її зовнішності і здоров'ї. Тому виникає питання: як же допінг потрапив в її організм?

Сама ж Даяна (після консультації з фахівцями) у своїй заяві використала словосполучення "забруднений продукт".

Зовсім нещодавно, а саме в жовтні 2020 року у подібному випадку було дискваліфіковано на 4 роки американку Ешлі Кратцер. Американка намагалася довести, що заборонений засіб у її організм потрапив після використання "китайського крему невідомого походження". Докази американки виглядали доволі перконливо, але дискваліфікацію залишили в силі.

Однак бували випадки, коли тенісистам вдавалося пом'якшити покарання або зовсім зняти з себе провину.

Перш за все згадується історія колумбійського тенісиста Роберта Фари. Він зміг довести, що заборонену речовину болденон потрапила в його організм через колумбійське м'ясо. Справа в тому, що в Латинській Америці дозволено застосовувати в тваринництві подібні речовини.

У 2011 році схожий випадок стався з футболістами збірної Мексики.

Італійка Сара Еррані змогла домогтися зниження терміну дискваліфікації, розповівши, що в її домашню їжу впала мамина таблетка.

Француз Рішар Гаске переконав суд, що кокаїн в його організм потрапив після поцілунку з дівчиною, у якої ця речовина була на губах. А ось Маріано Пуерта з Аргентини пояснив позитивну допінг-пробу тим, що випив води з тієї ж склянки, яку до цього використовувала його дружина, запиваючи свої пігулки. Останні версії цілком априйнятні для Даяни, якщо вона доведе, що Местеролон якимось чином потрапив до неї від партнера.

Местеролон уже знаходили в спортсменів

• У вересні 2020 року препарат знайшли в сечі українського бійця ММА Олександра Доскальчука. Українець отримав скорочену 14-місячну дискваліфікацію, зумівши довести вину лікаря, який призначав йому лікування. Проте, головний промоушн ММА - UFC Доскальчук змушений був покинути;

• У 1995 році местеролон виявили в допінг-тесті 14-річної американської плавчихи Джесіки Фоши, якій загрожувала дворічна дискваліфікація, однак пізніше покарання було змінено до 6 місяців. Фоши заперечувала звинувачення, а її батько відзначив, що не виключає навмисної провокації з боку недоброзичливців (щоб його дочка не пройшла відбір в національну збірну і не виступила на Олімпіаді 1996 року);

• У 2009 році суворе покарання у вигляді трирічної дискваліфікації було накладено на російську легкоатлетку Олену Каналес, у якої було виявлено відразу кілька заборонених субстанцій, серед яких і местеролон;

• Як повідомлялося в італійській пресі, в 2017 році в допінг-пробі 14-річного велогонщика після регіональних змагань були виявлені сліди местеролона. Зазначалося, що це був наймолодший велогонщик за всю історію, який провалив допінг-контроль. Після цього спортсмен був відсторонений антидопінговим трибуналом Національного олімпійського комітету Італії;

• У 2017 році чотирирічну дискваліфікацію отримав важкоатлет Роберт Кайл Достерчілл з США, в організмі якого був виявлений ряд метаболітів заборонених речовин, серед них і местеролон. Спортсмен не став подавати апеляцію;

• У 2019 на чотири роки була відсторонена від виступів південноафриканська бодибілдерша Вероніка Вінгаард, у допінг-тесті якої знайшли ряд заборонених препаратів, в тому числі і местеролон.

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