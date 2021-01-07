Ястремська здала позитивний тест на допінг

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська провалила тест на допінг.
Про це повідомляє TF Media.
У пробі українки, зданої 24 листопада 2020 року, було виявлено заборонену речовину. В її організмі знайшли метаболіти местеролона.
22 грудня 2020 роки їй було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил. Спортсменка тимчасово відсторонена від змагань.
"Даяна Ястремська була тимчасово відсторонена від участі в змаганнях відповідно до статті 8.3.1 (c) Тенісної антидопінгової програми 2020 року ("Програма") до винесення рішення по пред'явленому їй звинуваченням в ході повного слухання відповідно до статті 8 Програми", - йдетться в повідомленні.
Dayana Yastremska has been provisionally suspended under Article 8.3.1(c) of the 2020 Tennis Anti-Doping Programme.— ITF Media (@ITFMedia) January 7, 2021
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