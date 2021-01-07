Ястремська здала позитивний тест на допінг

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська провалила тест на допінг.

Про це повідомляє TF Media.

У пробі українки, зданої 24 листопада 2020 року, було виявлено заборонену речовину. В її організмі знайшли метаболіти местеролона.

22 грудня 2020 роки їй було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил. Спортсменка тимчасово відсторонена від змагань.

"Даяна Ястремська була тимчасово відсторонена від участі в змаганнях відповідно до статті 8.3.1 (c) Тенісної антидопінгової програми 2020 року ("Програма") до винесення рішення по пред'явленому їй звинуваченням в ході повного слухання відповідно до статті 8 Програми", - йдетться в повідомленні.