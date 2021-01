Ястремська здала позитивний тест на допінг

Друга ракетка України Даяна Ястремська провалила тест на допінг.

Про це повідомляє TF Media.

У пробі українки, зданої 24 листопада 2020 року, було виявлено заборонену речовину. В її організмі знайшли метаболіти местеролона.

22 грудня 2020 роки їй було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил. Спортсменка тимчасово відсторонена від змагань.

Dayana Yastremska has been provisionally suspended under Article 8.3.1(c) of the 2020 Tennis Anti-Doping Programme.



