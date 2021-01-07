Ястремська: Я вражена і шокована та зроблю все, щоб очистити своє ім'я

20-річна українська тенісистка Даяна Ястремська спробує відмити своє ім'я від звинувачення у вживанні забороненого препарату.

Про це заявила сама спортсменка.

"Декілька днів тому я отримала звістку від ITF, що я здала позитивний тест на наявність метаболіту местеролона 24-го листопада 2020-го року.

Я твердо заявляю, що ніколи не вживали препарати, які поліпшують працездатність, або будь-які заборонені речовини.

Я вражена і шокована, тим більше, що за два тижні до цього тесту - 9-го листопада 2020-го року - я здала негативний тест на турнірі WTA в Лінці. Після цього турніру, останнього в році, я перестала тренуватися, щоб відпочити перед стартом нового сезону.

Дуже низька концентрація метаболіту местеролона була виявлена ​​у моїй сечі. З огляду на дуже низьку концентрацію і негативний тест двома тижнями раніше, я отримала наукову думку про те, що забороненим препаратом міг бути забруднений склад чогось іншого. Також я отримала інформацію, що цей препарат використовується як ліки для чоловіків. Жінки нечасто використовують його через негативні побічні ефекти.

З огляду на конфіденційність розгляду, ви розумієте, що зараз я не можу поділитися додатковою інформацією. Але я продовжую працювати разом зі своєю командою, і я налаштована зробити все, щоб очистити своє ім'я", - зазначила Ястремська.