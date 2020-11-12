 Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери | Блоги | Champion.com.ua
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Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери
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Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери

Сьогодні 19:11 Valeriy Ruchka 96 0
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.

У новому епізоді подкасту Пейсмейкери присвяченому харчуванню бігуна. Гостя - дієтологиня, бігунка, інструкторка з йоги, тренерка, вегетаріанка Дар'я Сульженко.

- Про вегетаріанство у спорті.

- Про схуднення за допомогою бігу та інтервальне голодування.

- Про раціон бігуна: що їсти перед і після пробіжки.

- Про дієвість марафонської дієти та підводні камені.

- Про особливі вітаміни в час пандемії.

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