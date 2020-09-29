Джерело - Чемпіон.

Чемпіон вирішив згадати смішну історію, яка трапилася трохи більше 10 років тому.

Тодішній форвард Динамо поцупив гаманець у журналіста Миколи Василькова прямо під час інтерв'ю. Чому саме сьогодні ми пригадали? По-перше, сьогодні легендарний український форвард святкує своє 44-річчя, а по-друге, сьогодні Динамо, як і 10 років тому, грає матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента.

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