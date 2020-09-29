Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження

Джерело - Чемпіон.
29 вересня свій день народження святкує легенда Динамо та Мілану, головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
Офіційний твіттер УЄФА згадав епічні голи Шеви. Покер у ворота Фенербахче, та гол в півфіналі Ліги чемпіонів Інтеру, який вивів Мілан у тріумфальний фінал. А також гол у ворота збірної Швеції на Євро2012.
🏆 Победитель #ЛигаЧемпионов-2002/03— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 29, 2020
🇺🇦 Легенде @DynamoKyiv, @acmilan и @uafukraine Андрею Шевченко сегодня исполнилось 4️⃣4️⃣ года. Поздравляем @jksheva7 и наслаждаемся его покером в ворота "Фенербахче"! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/injlCWiEHi
🔴⚫ В составе "Милана" @jksheva7 выиграл серию А (2004), Кубок Италии (2003), Суперкубок Италии (2004), #ЛигаЧемпионов (2003) и #СуперкубокУЕФА (2003) 🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/To8SOrCEWH— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 29, 2020
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