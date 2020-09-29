Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження

Джерело - Чемпіон.

29 вересня свій день народження святкує легенда Динамо та Мілану, головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Офіційний твіттер УЄФА згадав епічні голи Шеви. Покер у ворота Фенербахче, та гол в півфіналі Ліги чемпіонів Інтеру, який вивів Мілан у тріумфальний фінал. А також гол у ворота збірної Швеції на Євро2012.

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