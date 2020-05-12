Джерело - Чемпіон.
12 травня, 2018 року, Василь Ломаченко завоював титул WBA у новій для себе легкій вазі (61,2).
На Арені Madison Square Garden Ломаченко переміг венесуельця Хорхе Лінареса технічним нокаутом у 10 раунді.
Перша половина бою пройшла за переваги українця, але у 6 раунді Ломаченко несподівано, вперше у професіональній кар'єрі, опинився в нокдауні. Після нокдауну венесуельський боксер активізувався та зумів вирівняти хід поєдинку. У 10 раунді Василь провів надпотужну атаку, змусив підняти руки суперника та ідеальним ударом по печінці змусив того капітулювати.
Цікаво, що на момент нокауту на суддівських записках була нічия.
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