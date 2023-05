Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.

🇺🇦 Василь

ЛОМАЧЕНКО 🇺🇸 Девін

ХЕЙНІ

17 - 2 - 0 РЕКОРД 29 - 0 - 0 35 ВІК 24 170 см ЗРІСТ 175 см 166 РОЗМАХ РУК 180 Шульга СТІЙКА Ортодокс Бій за звання чемпіона світу в легкій - IBF, WBA Super, WBC, WBO

Що

12-раундовий Бій за пояси за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать Хейні, в легкій вазі (61,23 кг).

Де

Арена MGM Grand у Лас-Вегасі, США.

Коли

У ніч з 20 на 21 травня. Орієнтовний початок - 7:00 за київським часом.

Статистика

Девін Хейні вийде на ринг з непереможним рекордом у 29 перемог, з яких 15 закінчилися нокаутом, 0 поразок та 0 нічиїх.

Василь Ломаченко почне свій поєдинок з рекордом у 17 перемог, 11 з яких завершилися нокаутом, 2 поразок та 0 нічиїх.

За статистикою, Ломаченко має перевагу в силі над Хейні, адже українець завершив 65% своїх поєдинків нокаутом, у той час, як лише 52% перемог американця завершилися таким чином.

Девін Хейні молодший за українця на 11 років - йому 24, проте американець має перевагу у зрості на 2 дюйми (близько 5 см). Абсолютний чемпіон битиметься з Ломаченком з ортодоксальної позиції, у той час, як українець є лівшею.

Девін - дуже досвідчений боксер, що має регулярні поєдинки. У своєму запасі він має на 10 зустрічей більше за українця. Його дебют відбувся у 2015, що на місяць та два роки пізніше за Ломаченка (його перший професійний поєдинок відбувся у 2013 році).

Василь Ломаченко на цей час посідає 3 місце за WBA, 1 за WBC, 1 за WBO, 3 за IBF і 1 за RING у легкій вазі.

Форма

Хейні все ще залишається непереможним професіоналом. Свій останній поєдинок проти Джорджа Камбососа 16 жовтня 2022 року він переміг за одноголосним рішенням суддів у бою за чемпіонство світу в легкій вазі за версіями IBF, суперлегкої ваги за версіями WBA, чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBC і WBO в легкій вазі на Rod Laver Arena у Мельбурні, Австралія.

Цьому поєдинку передувала переможна зустріч у бою за титул чемпіона світу в легкій вазі за версіями The Ring, WBA у легкій вазі, IBF у легкій вазі та WBO у Мельбурні з Джорджом Камбососом, що проходила 5 червня 2022 року і завершилася одноголосним рішенням суддів на користь американця.

Перемогою закінчився і бій з Джозефом "Джо-Джо" 4 грудня 2021 року одностайним рішенням суддів. Також рефері надали перевагу Хейні і у поєдинку з Хорхе Лінаресом 29 травня 2021 року за титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі на Michelob ULTRA Arena, Лас-Вегас.

І ще у 2020 Хейні здобув перемогу над Юріоркісом Гамбоа 7 листопада, також за спільним рішенням суддів. Поєдинок відбувався за титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі в готелі та казино Seminole Hard Rock у Флориді.

Своєю чергою, українець переміг чотирьох з п’яти своїх опонентів. Свій останній поєдинок Василь провів 29 жовтня 2022 року проти Джамейна Ортіса, у якому здобув перемогу в 12-раундовому поєдинку за одностайним рішенням рефері.

Цьому протистоянню передувала перемога Ломаченка у бою з Річардом Коммі 11 грудня 2021 року та Масайоші Накатані 26 червня 2021 року. Зустріч з японцем завершилася технічним нокаутом у 9 раунді. Окрім того, тріумфом Василя завершився і поєдинок проти Люка Кампбелла 31 серпня 2019 року за титул чемпіона світу за версіями WBA в суперлегкій вазі, WBC у легкій вазі, WBO в легкій вазі.

Активність

Останнім часом Девін Хейні виходить на ринг частіше за Ломаченка. Останній поєдинок американця проходив 6 місяців та 17 днів тому, коли від останнього бою Василя минуло 6 місяців та 4 дні.

Найсвіжіші 5 поєдинків Хейні проходили у проміжку двох років, 5 місяців та 26 днів, що у середньому відповідає одному поєдинку за 6 місяців. Загалом боксер провів 60 раундів, де середнє значення становить 12 раундів у поєдинку.

Українець свої п’ять останніх зустрічей провів у період трьох років, 8 місяців та 2 днів, тому у середньому він проводив один бій у 8 місяців та 25 днів. У цих поєдинках він провів 57 повних раундів, що у середньому становить 11,4 за один бій.

Скільки зароблять боксери

За інформацією нашого сайту, гонорар Ломаченка складе близько 900 тис. доларів, Хейні - близько 9 млн.

Хто буде транслювати поєдинок?

Трансляцію можна переглянути на The ESPN+ PPV, де початок очікується о 22:00 EST / 7:00 вечора за тихоокеанським стандартним часом. Також буде трансляція картки Sky Sports Action, що розпочнеться о 1:00 (BTS).

Де дивитися пряму онлайн-трансляцію поєдинку?

Жоден з українських телеканалів і ОТТ-сервісів не виявив бажання організувати пряму трансляцію. Офіційний партнер компанії Top Rank, яку представляє Ломаченко, медіасервіс Megogo відмовився від трансляції через публічну поведінку боксера.

У США уболівальники можуть заплатити й дивитися трансляцію Хейні – Ломаченко на ESPN PPV via the ESPN та у їхньому додатку. Це окрема послуга від звичайної ESPN, тому вам не обов’язково бути абонентом TV або ESPN+, щоб придбати картку PPV. Ви можете завантажити програму для ПК, Apple, Android, Fire TV, Roku, вашого Smart TV та багатьох інших.

Це буде коштувати $59.99

У Великій Британії транслювати поєдинок буде via NowTV. Це дозволить вам переглядати Sky Sports boxing картки у їхньому додатку, на основі абонементів на 24 години, тижня або місячної підписки. Ви можете також отримати доступ до 11 каналів Sky Sports, упродовж користування пакетом. Вони також надають місячну підписку на телефоні, що коштує £5.99 і дозволить дивитися поєдинок під час своїх справ на ходу.

24 години на NowTV коштує £11.98, а місяць - £34.99

Підписники Sky Sports можуть дивитися трансляцію Хейні – Ломаченко й усі ними представлені картки у додатку via the Sky Go App. Це є безплатною послугою, якщо ви вже є користувачем Sky Sports TV. Додаток доступний для Apple, Android, Firestick, Roku та ігрових консолей.

24 години на Sky Go коштує £11.98, місяць - £34.99.

Які ставки букмекерів на бій Хейні – Ломаченко?

Фаворитом бою є чинний володар поясів Девін Хейні. Коефіцієнт на його перемогу - 1,4. На перемогу Ломаченка - 2,7. Нічия - 17,0.