П'ять років тому Ломаченко переміг Родрігеса в андеркарді мегафайту Пак'яо - Мейвезер

Джерело - Чемпіон.

2 травня 2015 року, Василь Ломаченко вдруге захистив титул WBO, перемігши технічним нокаутом пуерторіканця Гамальєра Родрігеса.

Бій на Арені MGM Grand у Лас-Вегасі пройшов за повного домінування українця і завершився в 9 раунді.

Також у цей день, 2004 року, гол Андрія Шевченка приніс Мілану Скудетто. Нагадаємо, 2 травня 1986 року київське Динамо знищило Атлетіко та виграло Кубок володарів Кубків.

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