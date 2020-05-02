 П'ять років тому Ломаченко переміг Родрігеса в андеркарді мегафайту Пак'яо - Мейвезер | Блоги | Champion.com.ua
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П'ять років тому Ломаченко переміг Родрігеса в андеркарді мегафайту Пак'яо - Мейвезер

Сьогодні 21:38 Андрій Твердохліб 192 0
П'ять років тому Ломаченко переміг Родрігеса в андеркарді мегафайту Пак'яо - Мейвезер

Джерело - Чемпіон.

2 травня 2015 року, Василь Ломаченко вдруге захистив титул WBO, перемігши технічним нокаутом пуерторіканця Гамальєра Родрігеса.

Бій на Арені MGM Grand у Лас-Вегасі пройшов за повного домінування українця і завершився в 9 раунді.

Також у цей день, 2004 року, гол Андрія Шевченка приніс Мілану Скудетто. Нагадаємо, 2 травня 1986 року київське Динамо знищило Атлетіко та виграло Кубок володарів Кубків.

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